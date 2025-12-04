Россия продвигается в Донецке и Харькове

Статус Новоэкономичного возле Мирнограда в Донецкой области тоже не определен.

В то же время статус поселка Ямполь Лиманской городской общины Донецкой области на карте DeepState указывается как «неопределенный».

«Армия РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Тихого, Ямполя и Новоэкономичного», - говорится в сообщении.

Российские войска за последние сутки удалось продвинуться возле Волчанска в Харьковской области. Об этом говорится в анализе мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Российское продвижение под Гуляйполем объясняется сосредоточением значительных сил и переброской подразделений с разных направлений, а не внезапным ослаблением украинской обороны, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Российские войска достигли тактического прорыва к северо-востоку и востоку от Гуляйполя в середине ноября 2025 года отчасти за счет сосредоточения и ввода в действие группировки войск, сопоставимой по численности с той, что действует в направлении Покровск-Доброполье», – полагают эксперты.

Аналитики ISW указали, что группировка российских войск под Гуляйполем включает три бригады 35-й общевойсковой армии (ОА), одну дивизию и две бригады 5-й ОА, две бригады 36-й ОА, а также одну бригаду и один полк 29-й ОА.

Летом и осенью 2025 года российское командование усилило восточное соединение, перебросив в этот район дополнительные подразделения из других секторов фронта.

Украинский военный аналитик Константин Машовец отмечает, что подобная передислокация повысила боеспособность российской группировки и позволила противнику развить тактический прорыв глубиной до 17 километров, провести широкое форсирование реки Янчур в районе Успеновки, что северо-восточнее Гуляйполя, и выйти на окраины города с северного и северо-восточного направлений.

«Переброска и передислокация элементов нескольких подразделений с других секторов линии фронта дополнительно свидетельствует о том, что недавний российский тактический прорыв на гуляйпольском направлении отчасти обусловлен значительной концентрацией живой силы в этом районе в течение нескольких месяцев, а не внезапным прорывом или крахом украинской обороны, как недавно пытались заявить чиновники Кремля», – отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что для превращения тактических успехов под Гуляйполем в полноценный оперативный прорыв России, вероятно, потребуется сосредоточить еще больше сил и временно снизить приоритетность других участков линии фронта.

На этом фоне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Несколько дней назад российские военные на совещании с президентом Владимиром Путиным утверждали, что имеющий стратегического значение город в Донецкой области взят под контроль российской армии.

«В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы», — заявил Сырский.

По его словам, на совещании с командирами он уточнил вопросы «своевременной замены» подразделений, проводящих поисково-штурмовые действия.