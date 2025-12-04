Россия уничтожает украинскую энергетику

В результате российских ударов Херсонская тепловая электростанция (ТЭЦ) остановила работу. Без отопления остались 470 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

«В течение последних дней российские войска интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения. Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции», - сообщил Прокудин.

По его словам, в результате ударов работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов - более 40,5 тысячи абонентов.

В связи с этим глава ОВА собирает оперативное совещание, на котором будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

«Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева. В городе продолжают работать Пункты несокрушимости (специальные пункты временного пребывания – ред.). Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными», - добавил Прокудин.