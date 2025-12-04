Пашинян заявил, что генералы не спасут Гарегина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II (Ктрич Нерсисян) представляет угрозу национальной безопасности страны. Это заявление он сделал, комментируя вопросы журналистов о визитах сотрудников Службы национальной безопасности Армении к священнослужителям Армянской апостольской церкви, которые, по утверждению СМИ, якобы получают указания не упоминать имя католикоса во время литургий с участием главы армянского правительства.

Пашинян подчеркнул, что, по его мнению, действующий глава ААЦ наносит ущерб Церкви, и вновь заявил о необходимости его ухода. «Ктрич Нерсисян должен уйти. Других вариантов нет. Мы будем идти путем без потрясений, но он должен уйти, и ни старшие лейтенанты, ни генерал-полковники чужих спецслужб ему не помогут», — сказал премьер Армении.

Пашинян считает, что шум вокруг церкви носит оздоровительный характер: «Демократические страны не должны избегать шума и публичных обсуждений».

Глава армянского правительства также отметил, что ему не нужен католикос, «подчиняющийся премьеру», но и не приемлем глава Церкви, который, по его словам, может находиться под влиянием внешних структур. Пашинян добавил, что разговоры о компрометирующих материалах не имеют смысла, заявив, что «Ктрич Нерсисян и его брат — ходячие компроматы», назвав брата католикоса «бывшим агентом КГБ».