USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Пашинян заявил, что генералы не спасут Гарегина

14:45 868

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II (Ктрич Нерсисян) представляет угрозу национальной безопасности страны. Это заявление он сделал, комментируя вопросы журналистов о визитах сотрудников Службы национальной безопасности Армении к священнослужителям Армянской апостольской церкви, которые, по утверждению СМИ, якобы получают указания не упоминать имя католикоса во время литургий с участием главы армянского правительства.

Пашинян подчеркнул, что, по его мнению, действующий глава ААЦ наносит ущерб Церкви, и вновь заявил о необходимости его ухода. «Ктрич Нерсисян должен уйти. Других вариантов нет. Мы будем идти путем без потрясений, но он должен уйти, и ни старшие лейтенанты, ни генерал-полковники чужих спецслужб ему не помогут», — сказал премьер Армении.

Пашинян считает, что шум вокруг церкви носит оздоровительный характер: «Демократические страны не должны избегать шума и публичных обсуждений».

Глава армянского правительства также отметил, что ему не нужен католикос, «подчиняющийся премьеру», но и не приемлем глава Церкви, который, по его словам, может находиться под влиянием внешних структур. Пашинян добавил, что разговоры о компрометирующих материалах не имеют смысла, заявив, что «Ктрич Нерсисян и его брат — ходячие компроматы», назвав брата католикоса «бывшим агентом КГБ».

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 199
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1025
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1268
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2029
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8166
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2019
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1442
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 783
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2088
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1330

ЭТО ВАЖНО

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 199
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1025
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1268
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2029
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8166
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2019
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1442
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 783
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2088
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться