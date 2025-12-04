USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Аванесян предстанет перед Гянджинским судом

Инара Рафикгызы
14:54 662

В ближайшие дни 58-летний Карен Аванесян, обвиняемый в подготовке вооруженной провокации в Ханкенди, совершении терроризма и других особо тяжких преступлениях, предстанет перед судом.

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело Карена Аванесяна передано в Гянджинский суд по тяжким преступлениям (судья Илькин Ибишев). Подготовительное заседание назначено на 11 декабря.

Отметим, что 14 сентября этого года Карен Аванесян отправился из места своего жительства (в Ханкенди – ред.) в лесной массив близ города, взял спрятанное там оружие и боеприпасы: автомат Калашникова и 4 коробки патронов к нему, а также 5 ручных гранат, и пытался приблизиться к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Когда сотрудники полиции воспрепятствовали ему, К.Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Раненый в результате ответного огня К.Аванесян был задержан.

Ему предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.3; 29,120.2.4; 29,120.2.7; 29,120.2.11 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи с терроризмом, покушение на умышленное убийство), 214.2.3 (совершение теракта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти и применение насилия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 199
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1025
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1270
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2029
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8166
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2022
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1442
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 784
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2090
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1330

