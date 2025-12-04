Байрамов и Даути встретились в Австрии. Что обсудили?

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, в том числе о политическом диалоге, энергетической безопасности, торговле и инвестициях.

Стороны также обсудили региональные процессы и возможности продвижения стратегического партнерства Азербайджан-Великобритания.