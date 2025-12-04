USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?

Отдел информации
15:23 1030

Стала известна причина запрета короткометражного фильма «Мехсети» на Бакинском кинофестивале, введенного Худсоветом при Минкультуры.

Как пишут азербайджанские СМИ, в фильме, снятом режиссером и автором сценария Суад Гараевой, проявляется неуважение к литературному наследию, допускаются серьезные искажения в художественной интерпретации образа Мехсети Гянджеви, занимающей важное место в классической культурно-литературной истории Азербайджана.

Также отмечается открытое пренебрежение этическими нормами: в картине Мехсети Гянджеви представлена как легкомысленная и аморальная женщина. Между ее нравственным обликом и показанными в фильме сценами зафиксированы грубые несоответствия.

В отдельных фрагментах фильма наблюдаются скрытые сообщения, манипулятивная подача и попытки придать происходящему контекст, противоречащий внутреннему содержанию темы и идейно-нравственному наследию Мехсети Гянджеви.

Подчеркивается, что богатое наследие выдающейся поэтессы на государственном уровне охраняется и пропагандируется как значимая идейно-эстетическая ценность. Примитивизация, искажение и представление жизни и творчества такой исторической личности в неадекватном контексте считаются недопустимыми и неизбежно вызвали бы серьезное недовольство общества и интеллигенции.

Учитывая наличие эротических сцен, серьезных нормативно-этических нарушений и концептуальных несоответствий, Художественный совет Агентства по кино Азербайджанской Республики (ARKA) признал выдачу лицензии и регистрацию фильма «Мехсети» нецелесообразными.

Также отмечается, что Суад Гараева — дочь бывшего министра культуры Абульфаза Караева. В Instagram она сообщила, что фильм исключен из программы Бакинского кинофестиваля из-за отказа Киносовета в выдаче лицензии. Совет указал на несоответствие фильма «моральным ценностям». Сама Суад Гараева в своей публикации отметила, что в фильме героиня, исполняющая роль Мехсети, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной.

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 201
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1031
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1271
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2029
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8167
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2024
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 559
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1444
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 786
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2092
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1332

ЭТО ВАЖНО

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 201
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1031
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1271
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2029
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8167
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2024
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 559
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1444
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 786
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2092
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1332
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться