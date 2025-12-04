Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?

Как пишут азербайджанские СМИ, в фильме, снятом режиссером и автором сценария Суад Гараевой, проявляется неуважение к литературному наследию, допускаются серьезные искажения в художественной интерпретации образа Мехсети Гянджеви, занимающей важное место в классической культурно-литературной истории Азербайджана.

Также отмечается открытое пренебрежение этическими нормами: в картине Мехсети Гянджеви представлена как легкомысленная и аморальная женщина. Между ее нравственным обликом и показанными в фильме сценами зафиксированы грубые несоответствия.

В отдельных фрагментах фильма наблюдаются скрытые сообщения, манипулятивная подача и попытки придать происходящему контекст, противоречащий внутреннему содержанию темы и идейно-нравственному наследию Мехсети Гянджеви.

Подчеркивается, что богатое наследие выдающейся поэтессы на государственном уровне охраняется и пропагандируется как значимая идейно-эстетическая ценность. Примитивизация, искажение и представление жизни и творчества такой исторической личности в неадекватном контексте считаются недопустимыми и неизбежно вызвали бы серьезное недовольство общества и интеллигенции.

Учитывая наличие эротических сцен, серьезных нормативно-этических нарушений и концептуальных несоответствий, Художественный совет Агентства по кино Азербайджанской Республики (ARKA) признал выдачу лицензии и регистрацию фильма «Мехсети» нецелесообразными.

Также отмечается, что Суад Гараева — дочь бывшего министра культуры Абульфаза Караева. В Instagram она сообщила, что фильм исключен из программы Бакинского кинофестиваля из-за отказа Киносовета в выдаче лицензии. Совет указал на несоответствие фильма «моральным ценностям». Сама Суад Гараева в своей публикации отметила, что в фильме героиня, исполняющая роль Мехсети, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной.