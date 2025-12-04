USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Британия назначила военного атташе в Армении

Майор Томас Шорланд Болл назначен первым британским атташе по вопросам обороны в Армении. Об этом сообщает посольство Великобритании в Армении.

«Этот исторический шаг отражает крепнущую силу партнерства между Великобританией и Арменией и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в области обороны и безопасности», - говорится в сообщении посольства Великобритании в Армении.

Ранее Армения и Великобритания заявили об учреждении должности военного атташе при посольствах в Ереване и Лондоне и о намерении углублять сотрудничество в военной сфере.

