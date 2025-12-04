USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту

Половина европейцев считает Трампа врагом

Опрос, проведенный в девяти странах для французской платформы по обсуждению европейских вопросов Le Grand Continet, показал, что 48% европейцев считают Трампа врагом Европы, относительное большинство (51%) считает, что риск открытой войны с Россией в ближайшие годы является высоким, а 18% считали его очень высоким.

«Опрос показал, что в среднем 48% людей в девяти странах считают Трампа откровенным врагом - от 62% в Бельгии и 57% во Франции до 37% в Хорватии и 19% в Польше. Однако европейцы все еще считают отношения с США стратегически важными: на вопрос, какую позицию ЕС должен занять в отношении правительства США, самым популярным вариантом (48%) был компромисс», - говорится в исследовании.

Опрос, проведенный во Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах, также показал, что относительное большинство (51%) считает риск открытой войны с Россией в ближайшие годы «высоким», а 18% считают его «очень высоким». Впрочем, мнения сильно разнятся в зависимости от близости к России: 77% респондентов в Польше считают риск войны высоким по сравнению с 54% во Франции, 51% в Германии, 39% в Португалии и 34% в Италии. 

Опрос показал, что уверенность респондентов в военных возможностях своих стран была низкой везде: 69% опрошенных в девяти странах заявили, что их страна «не очень» или «совсем не способна» защитить себя от российской агрессии.

Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов в девяти странах поддержали членство в ЕС: 74% заявили, что хотят, чтобы их страна осталась в блоке, причем самый высокий уровень поддержки наблюдался в Португалии (90%) и Испании (89%), а самый низкий - в Польше (68%) и Франции (61%).

Спустя пять лет после Brexit решение Великобритании о выходе из ЕС преимущественно считается провалом: 63% считают, что оно оказало негативное влияние на Великобританию, и только 19% считают, что оно было положительным, в том числе 5% считают его очень положительным.

Британия назначила военного атташе в Армении
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Турция обратилась к России и Украине
Алиев британцам об особой роли Трампа
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Медведев об объявлении войны Европе
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
