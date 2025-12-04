США давят на Грецию

Источники издания уточняют, что накануне заседания совета министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря представители посольства США в Афинах передали греческой стороне просьбу Вашингтона о присоединении Греции к PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместной инициативе НАТО и США, запущенной в июле 2025 года для закупки американского оружия для Украины. Американские дипломаты поблагодарили Афины за их «принципиальную позицию» по Украине и, признавая ограниченные финансовые возможности в конце бюджетного года, все же настаивали на публичном объявлении о готовности участвовать в инициативе.

По данным Ekathimerini, Вашингтон призвал главу МИД Греции Георгия Герапетритиса сделать соответствующее заявление на заседании НАТО и предложил Афинам подписать рамочное соглашение в знак политической приверженности, оставив решение вопроса о размере взноса на более поздний этап. США также предупредили греческую сторону о нежелательности оказаться среди немногих членов альянса, которые не участвуют в финансировании программы.