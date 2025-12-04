USD 1.7000
США давят на Грецию

15:55 163

Соединенные Штаты усилили давление на Грецию, добиваясь ее участия в проекте по закупке американского вооружения для Украины, сообщает Ekathimerini.

Источники издания уточняют, что накануне заседания совета министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря представители посольства США в Афинах передали греческой стороне просьбу Вашингтона о присоединении Греции к PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместной инициативе НАТО и США, запущенной в июле 2025 года для закупки американского оружия для Украины. Американские дипломаты поблагодарили Афины за их «принципиальную позицию» по Украине и, признавая ограниченные финансовые возможности в конце бюджетного года, все же настаивали на публичном объявлении о готовности участвовать в инициативе.

По данным Ekathimerini, Вашингтон призвал главу МИД Греции Георгия Герапетритиса сделать соответствующее заявление на заседании НАТО и предложил Афинам подписать рамочное соглашение в знак политической приверженности, оставив решение вопроса о размере взноса на более поздний этап. США также предупредили греческую сторону о нежелательности оказаться среди немногих членов альянса, которые не участвуют в финансировании программы.

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 205
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1038
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1275
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2030
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8168
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2031
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 560
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1447
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 790
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2096
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1336

