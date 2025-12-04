Пашинян о «Маршруте Трампа»

USD 1.7000
Армения выразила интерес во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), а также в углублении связей с Китаем. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, прогресс в мирном процессе с Азербайджаном способствовал повышению инвестиционной привлекательности Армении и росту ее туристического сектора.

«После подписания документов в США (Вашингтонских договоренностей) инвестиционный интерес к Армении возрос, и мы заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов с участием ЕС, в том числе в рамках проекта TRIPP», - отметил армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что из обещанных Евросоюзом 2,6 млрд евро более 500 млн евро уже выделено, в том числе за счет кредитования частного сектора: «Мы добиваемся хорошего прогресса в реализации проекта TRIPP, и проект будет реализован в установленные нами сроки».

Он добавил, что заявление комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос о готовности ЕС содействовать Еревану в подключении электросетей Армении к сетям Грузии и Турции касается конкретной программы по импорту и экспорту электроэнергии и не затрагивает вопрос будущего управления ЗАО «Электрические сети Армении».

ЭТО ВАЖНО

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1384
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1462
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2368
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 822
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 894
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4208
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3107
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2839
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8764
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4616
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798
