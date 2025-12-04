Лондон и Осло защитятся от российских подлодок

Великобритания и Норвегия намерены усилить контроль за передвижением российских подлодок в северной Атлантике, чтобы обеспечить безопасность ключевой морской инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

«Ключевую инфраструктуру Великобритании защитят от российских подводных лодок благодаря первому в своем роде оборонному соглашению, в рамках которого ВМС Великобритании и Норвегии будут действовать бок о бок в Северной Атлантике», – говорится в заявлении.

Патрулирование стратегически важного района возьмут на себя фрегаты типа 26, а также восемь британских и не менее пяти норвежских кораблей.

«Фрегаты типа 26 будут патрулировать стратегически важный район между Гренландией, Норвегией и Британией, отслеживая морскую активность России и защищая важнейшую инфраструктуру, включая подводные кабели связи и трубопроводы, по которым поступает необходимая информация, электричество и газ», – разъяснило министерство.

Помимо этого, соглашение предусматривает развитие программ по созданию судов снабжения, которые должны выполнять функцию плавучих баз для беспилотных систем, используемых при поиске и нейтрализации мин, а также для подводных боевых комплексов. Лондон и Осло намерены возглавить усилия НАТО по внедрению автономных технологий в Арктике.

Стороны также планируют расширять практику совместных учений. Королевская морская пехота продолжит подготовку в Норвегии для действий в арктических условиях. Британские ВМС получат на вооружение норвежские противокорабельные ракеты, а обе страны будут развивать программу торпед Sting Ray.