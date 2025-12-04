USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту

Аракчи посетит Азербайджан

16:07 946

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит визит в Азербайджан. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Отмечается, что визит главы МИД Ирана в Азербайджан запланирован на следующей неделе.

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1385
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1462
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2371
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 824
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 895
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4209
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3108
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2839
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8765
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4618
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798

