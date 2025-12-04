Аракчи посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит визит в Азербайджан. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.
Отмечается, что визит главы МИД Ирана в Азербайджан запланирован на следующей неделе.
