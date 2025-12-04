Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения

В Риге между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Азербайджана, делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым 4–5 декабря 2025 года находится с визитом в столице Латвии Риге.

В начале визита члены делегации возложили венок к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Латвии и с глубоким уважением почтили его память.

В рамках визита был проведен ряд встреч, направленных на укрепление взаимного сотрудничества в области здравоохранения между двумя странами.

На двусторонней встрече Теймура Мусаева с министром здравоохранения Латвийской Республики Хосамом Абу Мери обсуждались перспективы развития системы здравоохранения, цифрового здравоохранения, подготовки медицинских кадров, лабораторных услуг и сотрудничества в области фармацевтики. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов.

Подчеркнув, что под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в системе здравоохранения проводятся масштабные реформы, Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан придает особое значение расширению сотрудничества с международными партнерами и внедрению передового опыта. Было подчеркнуто, что азербайджано-латвийские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, а их динамичное развитие создает широкие возможности для межсекторального сотрудничества.

В свою очередь Хосам Абу Мери, отметив, что растущий политический диалог между двумя странами является важной платформой для сотрудничества, подчеркнул, что латвийско-азербайджанские отношения также будут способствовать развитию системы здравоохранения.

В рамках визита между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии было подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.

Документ предусматривает обмен опытом в области здравоохранения, реализацию совместных проектов, сотрудничество в сфере медицинского образования, клинических исследований и управления здравоохранением между двумя странами.

Подписанное между Азербайджаном и Латвией соглашение внесет значительный вклад в развитие стратегического партнерства в области здравоохранения.

В завершение состоялась рабочая встреча азербайджанской делегации с министром сельского хозяйства Латвии, сопредседателем латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Армандсом Краузе.