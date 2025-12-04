«Брюссельские вампиры» - Кая Каллас и Марта Кос - «подползают к нормальным людям» и предлагают их «укусить», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в отношении РФ в преддверии парламентских выборов в республике, а также заявление верховного комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос о том, что ЕС инвестирует €500 млн в укрепление энергетической безопасности и диверсификацию Армении, чтобы снизить ее зависимость от РФ.

«Есть такие вампиры — сейчас могу сказать, брюссельские вампиры, — которые подползают к нормальным людям и говорят: «Хотите, мы вас укусим, и вы станете такими, как мы: не будете отражаться в зеркалах, будете бояться солнечного света, вам не нужна будет энергетика и так далее.

Представители Европейского союза — Кая Каллас и Марта Кос — буквально вывели себя на чистую воду: их заявления в очередной раз доказывают, что единственная цель Брюсселя во взаимодействии с Ереваном — на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией», — заявила Захарова.

По ее словам, Брюссель перестал скрывать, а возможно, и хотел бы скрыть, но европейским чиновникам не позволяют это сделать их умственные способности: «Мы же видим — и они снова об этом говорят: Европейский союз любыми средствами пытается навредить нашему традиционному, взаимовыгодному и взаимоуважительному партнерству в ключевых для армянской экономики секторах, в том числе в энергетике. У армянского общества нет негативного опыта армяно-российского энергетического сотрудничества. У нас есть инфраструктура, взаимовыгодный диалог и реальное сотрудничество».