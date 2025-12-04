USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению

16:37 2373

«Брюссельские вампиры» - Кая Каллас и Марта Кос - «подползают к нормальным людям» и предлагают их «укусить», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в отношении РФ в преддверии парламентских выборов в республике, а также заявление верховного комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос о том, что ЕС инвестирует €500 млн в укрепление энергетической безопасности и диверсификацию Армении, чтобы снизить ее зависимость от РФ.

«Есть такие вампиры — сейчас могу сказать, брюссельские вампиры, — которые подползают к нормальным людям и говорят: «Хотите, мы вас укусим, и вы станете такими, как мы: не будете отражаться в зеркалах, будете бояться солнечного света, вам не нужна будет энергетика и так далее.

Представители Европейского союза — Кая Каллас и Марта Кос — буквально вывели себя на чистую воду: их заявления в очередной раз доказывают, что единственная цель Брюсселя во взаимодействии с Ереваном — на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией», — заявила Захарова.

По ее словам, Брюссель перестал скрывать, а возможно, и хотел бы скрыть, но европейским чиновникам не позволяют это сделать их умственные способности: «Мы же видим — и они снова об этом говорят: Европейский союз любыми средствами пытается навредить нашему традиционному, взаимовыгодному и взаимоуважительному партнерству в ключевых для армянской экономики секторах, в том числе в энергетике. У армянского общества нет негативного опыта армяно-российского энергетического сотрудничества. У нас есть инфраструктура, взаимовыгодный диалог и реальное сотрудничество».

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1385
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1464
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2374
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 825
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 895
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4211
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3110
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2840
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4620
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798

ЭТО ВАЖНО

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1385
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1464
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2374
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 825
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 895
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4211
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3110
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2840
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4620
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться