Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину

Лидеры Франции и Германии в телефонном разговоре выразили обеспокоенность тем, что США могут «предать Украину и Европу» в ходе контактов с Россией по возможному мирному соглашению. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полученный транскрипт беседы.

По данным издания, разговор состоялся после переговоров во Флориде, прошедших на прошлых выходных с участием украинской делегации и американских представителей команды.

В телефонном обсуждении с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, глава правительства Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, а также руководители институтов ЕС – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

Согласно изданию, Макрон упомянул о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий без ясности относительно гарантий безопасности», а также отметил «большую угрозу» для Зеленского. Мерц, в свою очередь, предупредил, что Зеленскому следует быть «очень осторожным в последующие дни». «Они ведут игру – и с вами, и с нами», – заявил канцлер Германии.

Стубб подчеркнул, что «мы (европейцы) не должны оставлять Украину и Владимира (Зеленского) один на один с этими парнями». «Согласен с Александром, мы должны защищать Владимира», – добавил Рютте.

Spiegel направил запросы участникам разговора. В пресс-службах президента Финляндии и генсека НАТО воздержались от комментариев. Несколько источников, знакомых с беседой, подтвердили ее факт и общее содержание, но отказались подтверждать конкретные цитаты. В офисе Зеленского также заявили, что не будут комментировать детали.

В Елисейском дворце опровергли утверждение, что Макрон говорил об «угрозе предательства» со стороны США. При этом в Париже напомнили публичные высказывания Макрона, где он положительно оценивал роль США в переговорах. В окружении Мерца заявили, что не намерены комментировать утечки.