Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Очередной успех Kapital Bank в Международный день банков

16:40

Kapital Bank, формализовав дальнейшее усиление Системы Менеджмента Информационной Безопасностью (СМИБ), подтвердил соответствие одному из самых передовых международных стандартов – ISO/IEC 27001:2022. Это достижение является убедительным доказательством того, что цифровая экосистема банка и клиентские сервисы надежно защищены от современных киберугроз на самом высоком уровне.

Применение данного стандарта обеспечивает деятельность банка в соответствии с глобальными требованиями, основываясь на системном, риск-ориентированном подходе и принципе непрерывного совершенствования. Модель управления, выстроенная в соответствии с ISO/IEC 27001:2022, направлена на защиту информации, проактивное управление киберрисками и обеспечение высокого уровня конфиденциальности данных клиентов.

Оптимизация внутренних процессов банка в соответствии с международными практиками в области информационной безопасности способствует созданию для клиентов надежной, устойчивой и бесперебойной цифровой сервисной среды. Получение сертификата еще раз подчеркивает, что подход Kapital Bank к информационной безопасности является не просто соответствием текущим требованиям, но и стратегическим, долгосрочным приоритетом развития.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 115 филиалов и 50 отделений по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk.

Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
16:32
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа
12:50
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
00:06
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00

