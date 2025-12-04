Израиль начал операцию в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о серии ударов по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ распространил экстренное предупреждение для жителей Южного Ливана, что ожидается массированная атака по объектам «Хезболлы». В заявлении официального представителя израильской армии Авихая Адраи говорится, что цель операции — предотвращение попыток «Хезболлы» восстановить свою активность в приграничных районах Ливана.

По сообщению израильских СМИ, обстановка на границе Израиля и Ливана остается напряженной. Боевые столкновения между ЦАХАЛ и «Хезболлой» продолжаются почти ежедневно.