Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

«Добро пожаловать в Институт мира Трампа»

17:25 658

Государственный департамент присвоил Институту мира США имя президента Дональда Трампа.

«Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди», - говорится в публикации американского внешнеполитического ведомства в Х.

Институт мира, независимая некоммерческая организация, был основан Конгрессом США в 1984 году. Институт призван поддерживать действия исполнительной ветви власти Соединенных Штатов, направленные на урегулирование конфликтов в мире.

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1388
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1465
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2378
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 825
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4217
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3115
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2840
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4621
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798

