«Добро пожаловать в Институт мира Трампа»

Государственный департамент присвоил Институту мира США имя президента Дональда Трампа.

«Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди», - говорится в публикации американского внешнеполитического ведомства в Х.

Институт мира, независимая некоммерческая организация, был основан Конгрессом США в 1984 году. Институт призван поддерживать действия исполнительной ветви власти Соединенных Штатов, направленные на урегулирование конфликтов в мире.