USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Россия готовит Европе «сюрприз»

17:34 1686

В России готовят пакет ответных мер, если Евросоюз решит конфисковать замороженные активы РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Коммерсант».

Она назвала возможное изъятие активов «воровством» и предупредила, что реакция РФ будет «самой жесткой». При этом ответ российской стороны, по словам Захаровой, будет для ЕС «сюрпризом».

«Такая реакция будет как с нашей стороны, так и, конечно, эта ситуация не останется без реакции мирового сообщества. Подготовка пакета ответных мер на случай фактически этого воровства, изъятия активов России уже ведется», — сказала Захарова.

По ее словам, страны в ЕС осознали «ущербность изначально ошибочной стратегии». Стремление блока навредить России «заслоняет собой буквально все», заявила Захарова.

3 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта финансирования Украины: один из них предполагает изъятие российских активов. Причем, по ее словам, такая мера для оформления репарационного кредита не требует согласия всех стран Евросоюза. Максимальная сумма кредита — €210 млрд, средства будут выделяться до конца 2030 года. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал такой кредит Украине «наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда».

