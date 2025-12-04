Россия готовит Европе «сюрприз»

Она назвала возможное изъятие активов «воровством» и предупредила, что реакция РФ будет «самой жесткой». При этом ответ российской стороны, по словам Захаровой, будет для ЕС «сюрпризом».

В России готовят пакет ответных мер, если Евросоюз решит конфисковать замороженные активы РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Коммерсант».

«Такая реакция будет как с нашей стороны, так и, конечно, эта ситуация не останется без реакции мирового сообщества. Подготовка пакета ответных мер на случай фактически этого воровства, изъятия активов России уже ведется», — сказала Захарова.

По ее словам, страны в ЕС осознали «ущербность изначально ошибочной стратегии». Стремление блока навредить России «заслоняет собой буквально все», заявила Захарова.

3 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта финансирования Украины: один из них предполагает изъятие российских активов. Причем, по ее словам, такая мера для оформления репарационного кредита не требует согласия всех стран Евросоюза. Максимальная сумма кредита — €210 млрд, средства будут выделяться до конца 2030 года. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал такой кредит Украине «наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда».