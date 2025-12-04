Пожары бушуют в Лачине и Кельбаджаре: МЧС принимает меры

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по тушению пожара на труднодоступных горных территориях Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана.

В сообщении министерства говорится, что «несмотря на сложный рельеф местности и постоянно дующий ветер, затрудняющие тушение пожара, работы по его ликвидации ведутся без перерыва. С целью предотвратить расширение площади возгорания и ускорить процесс его тушения к работам привлечены два вертолета авиационного отряда МЧС».

Кроме того, в мероприятиях по тушению пожаров участвуют силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, войска гражданской обороны и силы Карабахского регионального центра, сообщили в ведомстве.