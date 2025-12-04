USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Пожары бушуют в Лачине и Кельбаджаре: МЧС принимает меры

видео
17:45 847

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по тушению пожара на труднодоступных горных территориях Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана.

В сообщении министерства говорится, что «несмотря на сложный рельеф местности и постоянно дующий ветер, затрудняющие тушение пожара, работы по его ликвидации ведутся без перерыва. С целью предотвратить расширение площади возгорания и ускорить процесс его тушения к работам привлечены два вертолета авиационного отряда МЧС».

Кроме того, в мероприятиях по тушению пожаров участвуют силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, войска гражданской обороны и силы Карабахского регионального центра, сообщили в ведомстве.

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1390
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1466
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2379
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 825
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4218
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3116
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2840
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4623
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798

ЭТО ВАЖНО

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1390
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1466
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2379
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 825
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4218
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3116
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2840
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4623
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться