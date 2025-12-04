Назван цвет 2026 года

«Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир», — говорится в сообщении Pantone в X.

Директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман заявила, что данный цвет символизирует стремление к новым началам и ассоциируется со спокойствием: «Он оказывает успокаивающее влияние на бурлящее общество, заново открывая ценность взвешенного и спокойного размышления».

В то же время вице-президент Института Лори Прессман уточнила, что именно этот оттенок отбирался специалистами очень тщательно. «Если бы мы выбрали более оптически яркий белый цвет, это не только отняло бы у нас естественность, которую мы ищем, это было бы почти похоже на стерильность и изоляционизм», — объяснила она.

Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. В прошлом году им стал 17-1230 Mocha Mousse.