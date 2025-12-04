USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Экс-глава евродипломатии ушла в отставку после обвинений в мошенничестве

18:05 822

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы на фоне выдвинутых против нее обвинений в мошенничестве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на электронное письмо, которое Могерини разослала сотрудникам и студентам колледжа.

Федерика Могерини занимала пост ректора Колледжа Европы с сентября 2020 года. В этом учебном заведении, основанном в Брюгге в 1949 году, готовят будущих европейских дипломатов и государственных служащих.

2 декабря Могерини и еще двух человек задержали в рамках расследования дела о мошенничестве, связанного с незаконным использованием средств Евросоюза в 2021–2022 годах. Обвинения касаются мошенничества и коррупции при проведении тендеров, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны в рамках деятельности Колледжа Европы. На следующий день Могерини и других фигурантов дела освободили, официально уведомив о выдвинутых против них обвинениях Защита бывшей главы евродипломатии заявила, что Могерини отрицает обвинения и сотрудничает со следствием.

Федерика Могерини занимала пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До этого она была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (с февраля по октябрь 2014-го) и депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1392
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1466
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2381
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 826
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4222
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3116
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2843
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4624
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798

