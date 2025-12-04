Задержали архиепископа Хачатряна

В Ереване задержан глава канцелярии Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян, сообщил в соцсетях адвокат Арсен Бабаян.
По словам юриста, слова которого приводят армянские СМИ, главу канцелярии задержали сотрудники Службы национальной безопасности в здании Следственного комитета.
Позже в СК сообщили, что Хачатрян задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. По данным ведомства, в рамках предварительного следствия возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.