USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Задержали архиепископа Хачатряна

18:34 486

В Ереване задержан глава канцелярии Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян, сообщил в соцсетях адвокат Арсен Бабаян.

По словам юриста, слова которого приводят армянские СМИ, главу канцелярии задержали сотрудники Службы национальной безопасности в здании Следственного комитета.

Позже в СК сообщили, что Хачатрян задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. По данным ведомства, в рамках предварительного следствия возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1393
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1468
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2383
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 826
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4224
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3118
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2844
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4626
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 798

