Кадыров «ждет приказа» от Путина

Европейские страны «сразу будут добровольно извиняться» в случае военного конфликта с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «церемониться» с европейцами никто не станет. «Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией», — говорится в публикации Кадырова в соцсетях. Он добавил, что «ждет приказа» от президента РФ Владимира Путина начать боевые действия.

Так глава Чечни отреагировал на слова президента РФ о том, что Россия «прямо сейчас» готова воевать против Европы, если европейские страны спровоцируют ее на это. При этом Путин подчеркнул, что «очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться». Кроме того, по словам Путина, Евросоюз мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мирного урегулирования в Украине, выдвигая неприемлемые для России предложения.