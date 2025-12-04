Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Индию, передает РБК. У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед ними на авиабазе выступили индийские танцовщицы.

Российский президент и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу.