USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Путин прилетел в Индию

19:00 222

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Индию, передает РБК. У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед ними на авиабазе выступили индийские танцовщицы.

Российский президент и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу.

Визит продлится два дня. 5 декабря пройдут формальные переговоры — в узком и широком составах в Хайдарабадском дворце. Российского лидера сопровождают семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов. Путин также примет участие в пленарном заседании Российско-индийского форума.

Накануне визита сообщалось об интересе индийской стороны к закупкам дополнительных пяти полков зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и возможным поставкам ЗРК С-500 «Прометей». На повестке переговоров также, как ожидается, будет энергетическое сотрудничество между двумя странами. С 2022 года Индия кратно нарастила закупки российской нефти (в первой половине 2025 года на российское сырье приходилось около 35% индийского импорта). Однако в последние недели на фоне американских санкций Индия сократила закупки российской нефти до минимума за три года, сообщает Reuters.

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1394
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1469
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2387
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 826
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4225
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3121
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2844
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4630
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 799

ЭТО ВАЖНО

Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 1394
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 1469
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 2387
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Азербайджан и Латвия будут сотрудничать в сфере здравоохранения ФОТО
16:32 826
Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 897
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 4225
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 3121
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2844
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8766
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 4630
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 799
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться