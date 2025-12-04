Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Индию, передает РБК. У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед ними на авиабазе выступили индийские танцовщицы.
Российский президент и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу.
Визит продлится два дня. 5 декабря пройдут формальные переговоры — в узком и широком составах в Хайдарабадском дворце. Российского лидера сопровождают семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов. Путин также примет участие в пленарном заседании Российско-индийского форума.
Накануне визита сообщалось об интересе индийской стороны к закупкам дополнительных пяти полков зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и возможным поставкам ЗРК С-500 «Прометей». На повестке переговоров также, как ожидается, будет энергетическое сотрудничество между двумя странами. С 2022 года Индия кратно нарастила закупки российской нефти (в первой половине 2025 года на российское сырье приходилось около 35% индийского импорта). Однако в последние недели на фоне американских санкций Индия сократила закупки российской нефти до минимума за три года, сообщает Reuters.