Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются?

Экономист Халид Керимли в интервью haqqin.az отметил, что в расходной части бюджета на 2026 год практически не произошло общего увеличения. По его словам, объем средств, поступающих от нефтяного сектора и транспортировки нефти, сократился: если ранее он превышал 14 млрд, то теперь составляет 12,7 млрд — примерно на 1 млрд долларов меньше по сравнению с 2025 годом.

К 2029 году долю ненефтегазовых доходов в консолидированном бюджете Азербайджана планируется довести до 69-70%, заявил министр финансов Сахиль Бабаев. Однако, учитывая структурную зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора, возникает вопрос: не слишком ли оптимистичным выглядит такой темп роста? И какие именно направления ненефтегазовой экономики имеют наибольший потенциал для увеличения бюджетных поступлений?

Для компенсации этой разницы, пояснил эксперт, правительство планирует использовать несколько инструментов: повышение подоходного налога для физических лиц; рост оборотных налогов на фоне ожидаемой инфляции, включая НДС; отмена ряда налоговых льгот. В частности, импорт и продажа гибридных и электрических автомобилей в Азербайджане со следующего года на один год будут освобождены от НДС. Повышаются акцизы на машины старше 7 лет.

«Еще один важный шаг — сокращение расходов госбюджета...» — отмечает экономист.

Керимли считает, что эти меры нельзя назвать чрезмерно оптимистичными. Ключевая ставка правительства делается на инфляцию, которая, по прогнозам, составит 5–14%. По его словам, инфляционный рост в свою очередь увеличивает налоговые поступления: чем выше потребительские расходы, тем больше собирается НДС, акцизов и упрощенного налога.

Вместе с тем Керимли подчеркивает, что зависимость бюджета от нефтяных доходов продолжает вызывать беспокойство. Значительные государственные расходы, финансируемые за счет нефтяных средств, по его мнению, препятствуют полноценному развитию других секторов экономики.

«Структуры ненефтяного сектора остаются на очень низком уровне. Да, если мы можем экспортировать что-то, кроме нефти и газа, значит, эта продукция конкурентоспособна. Но объемы пока невелики. Несмотря на определенный рост ненефтяного экспорта, цифры остаются низкими. Закрытые сухопутные границы существенно ограничивают поток туристов. Мы серьезно отстаем. Грузия, которая вложила в туризм меньше, чем мы, принимает в три раза больше туристов. Чтобы повышать эти показатели, экономика должна развиваться более динамично. Наибольший потенциал имеет именно туризм. Для его раскрытия необходимо снять визовые ограничения с соседними странами, открыть сухопутные границы и активнее развивать туристическую инфраструктуру. Это даст импульс розничной торговле, сельскому хозяйству, аграрно-промышленному комплексу и смежным сферам услуг. Сегодня туризм — один из самых быстрых способов увеличения налоговых поступлений. Но развивать его невозможно, если границы остаются закрытыми. Потенциал есть, но он ограничен. Если экономический рост не ускорится, налоговые поступления окажутся под серьезным давлением», — считает эксперт.