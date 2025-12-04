Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного

В связи с атаками на суда, плавающие в международных водах Черного моря, посол Украины в Анкаре Нариман Джелял был вызван в Министерство иностранных дел Турции.
По информации «Анадолу», украинскому послу была выражена озабоченность Турции по поводу этих атак.
29 ноября пресс-секретарь МИД Онджю Кечели выступил с заявлением в соцсети X в связи с атаками на суда Kairos и Virat в Черном море. «События, произошедшие в нашей исключительной экономической зоне в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», - заявил Кечели, отметив, что эти нападения вызывают обеспокоенность.
Пресс-секретарь МИД Турции отметил, что для предотвращения распространения войны на Черное море и его дальнейшего обострения, а также для того, чтобы не допустить негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе, Анкара продолжает поддерживать контакты с заинтересованными сторонами.
* * * 20:09
Временный поверенный в делах России в Анкаре Алексей Иванов приходил на беседу в МИД Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в этой стране.
Стороны обсудили атаки на танкеры в Черном море, российская сторона не стала раскрывать детали переговоров. «Такая беседа, действительно, состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами», — сказали в российском диппредставительстве.
Утром 2 декабря Главное управление по морским делам Турции сообщило об атаке на танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Судно своим ходом дошло до порта турецкого города Синоп. Позже Росморречфлот заявил, что танкер атаковали беспилотники. В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. После возгорания первого судна турецкие береговые спасатели эвакуировали с него 25 человек. На борту второго танкера находились 20 членов экипажа.