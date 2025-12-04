Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного

В связи с атаками на суда, плавающие в международных водах Черного моря, посол Украины в Анкаре Нариман Джелял был вызван в Министерство иностранных дел Турции.

По информации «Анадолу», украинскому послу была выражена озабоченность Турции по поводу этих атак.

29 ноября пресс-секретарь МИД Онджю Кечели выступил с заявлением в соцсети X в связи с атаками на суда Kairos и Virat в Черном море. «События, произошедшие в нашей исключительной экономической зоне в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», - заявил Кечели, отметив, что эти нападения вызывают обеспокоенность.

Пресс-секретарь МИД Турции отметил, что для предотвращения распространения войны на Черное море и его дальнейшего обострения, а также для того, чтобы не допустить негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе, Анкара продолжает поддерживать контакты с заинтересованными сторонами.