USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Неопознанные беспилотники преследовали самолет Зеленского

20:17 1473

Самолет президента Украины Владимира Зеленского перед приземлением в аэропорту Дублина преследовали четыре дрона военного типа, пишет ирландское издание The Journal со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 1 декабря во время визита Зеленского в Ирландию. Источники рассказали журналистам, что четыре неопознанных беспилотника нарушили запрет на полеты и следовали по той же траектории, что и самолет президента Украины, который направлялся в аэропорт Дублина.

По словам источников, дроны взлетели с северо-востока Дублина. Пока неизвестно, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля. Позже эти беспилотники кружили над кораблем ирландских ВМС LÉ William Butler Yeats, который был тайно развернут в Ирландском море прямо перед визитом Зеленского, добавили в издании. Источники сообщили журналистам, что местные правоохранители уже проводят расследование.

Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
22:10 1761
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
22:03 97
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
19:36 7657
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
10:41 4874
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника из зала суда
20:57 1156
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
20:52 1686
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
20:28 1539
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются?
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются? размышляет экономист Халид Керимли
19:43 1913
Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 2330
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 2100
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 3616

ЭТО ВАЖНО

Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
22:10 1761
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
22:03 97
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
19:36 7657
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
10:41 4874
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника из зала суда
20:57 1156
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
20:52 1686
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
20:28 1539
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются?
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются? размышляет экономист Халид Керимли
19:43 1913
Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 2330
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 2100
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 3616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться