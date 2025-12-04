Неопознанные беспилотники преследовали самолет Зеленского

Самолет президента Украины Владимира Зеленского перед приземлением в аэропорту Дублина преследовали четыре дрона военного типа, пишет ирландское издание The Journal со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 1 декабря во время визита Зеленского в Ирландию. Источники рассказали журналистам, что четыре неопознанных беспилотника нарушили запрет на полеты и следовали по той же траектории, что и самолет президента Украины, который направлялся в аэропорт Дублина.

По словам источников, дроны взлетели с северо-востока Дублина. Пока неизвестно, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля. Позже эти беспилотники кружили над кораблем ирландских ВМС LÉ William Butler Yeats, который был тайно развернут в Ирландском море прямо перед визитом Зеленского, добавили в издании. Источники сообщили журналистам, что местные правоохранители уже проводят расследование.