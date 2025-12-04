USD 1.7000
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили

20:28 1541

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Фридрих Мерц в первую очередь поздравил с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает стабильность в регионе.

Выразив признательность за поздравления, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является автором региональных мирных инициатив. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и впредь продолжит усилия по обеспечению и укреплению устойчивого мира в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Фридрих Мерц пригласил Ильхама Алиева посетить Германию. Приняв приглашение с удовлетворением, Ильхам Алиев, в свою очередь, пригласил канцлера Германии посетить Азербайджан. Приглашение было принято Фридрихом Мерцем.

