Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA

В заявлении говорится, что продажа в общей сложности 627 квартир по проектам Государственного агентства жилищного строительства: первый этап Говсанского жилого комплекса, второй этап Говсанского жилого комплекса, Сумгаитский жилой комплекс, Ленкоранский жилой комплекс, Бинагадинский жилой комплекс, Ширванский жилой комплекс и Евлахский жилой комплекс, с использованием ипотечного кредита, а также методом оплаты за счет собственных средств, через систему «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az) началась 3 декабря, в 11:00, выбор квартир был проведен прозрачно, в соответствии с правилами.

«Первый выбор квартир состоялся на 21-й секунде. По информации на данный час, заявления граждан по 584 из 627 выбранных квартир были успешно подписаны и представлены в электронном виде.

Процесс выбора квартир контролировался в оперативном штабе, созданном в административном здании Государственного агентства жилищного строительства, с участием представителей Службы государственной безопасности, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, ООО AzInTelecom и представителей медиа», - отмечается в заявлении.

В сообщении указывается, что «в ходе контроля над процессом выбора квартир были зафиксированы различные попытки кибератак, но благодаря срабатыванию механизмов безопасности, применяемых Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, эти попытки были успешно предотвращены. Граждане должны использовать систему «Льготное жилье» только в соответствии с порядком, установленным законодательством, согласно инструкции, и должны воздерживаться от незаконных попыток кибервмешательства в ее работу».

Отмечается, что благодаря механизмам информационной безопасности, применяемым Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, такие попытки оперативно выявляются, нейтрализуются, и безопасное функционирование системы находится под постоянным контролем.

«После завершения этапа выбора представитель Государственного агентства жилищного строительства наглядно продемонстрировал меры дополнительной безопасности, применяемые в процессе выбора квартир для предотвращения более быстрого их выбора с помощью специальных программных средств, а также работы по совершенствованию системы «Льготное жилье». В соответствии с «Правилами льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», выбор квартир в порядке ожидания начнется 9 декабря 2025 года, в 11:00, и продлится до 11:00 12 декабря 2025 года.

Согласно правилам, в период продаж выбранная квартира в рамках данного объявления может быть последовательно выбрана в режиме ожидания еще двумя лицами. Для этого пользователь в установленные сроки должен войти в соответствующий раздел своего электронного кабинета в системе «Льготное жилье», выбрать способ оплаты, способ выбора квартиры и проект, после чего выполнить поиск квартиры.

На этапе просмотра квартиры несколько пользователей могут одновременно просматривать один и тот же вариант, и первые два человека, которые нажмут кнопку «Подтвердить», смогут выбрать эту квартиру в режиме ожидания. После этого пользователь должен подписать и отправить заявку на выбранную в режиме ожидания квартиру.

Если по какой-либо причине квартира не будет приобретена выбравшим ее лицом, в первую очередь она будет предложена лицу, выбравшему эту же квартиру в порядке ожидания на первой позиции. Аналогично, если квартира по каким-либо причинам не будет приобретена пользователем из первой очереди, она будет предложена пользователю, который выбрал ее в режиме ожидания вторым.

Статистические данные о выбранных квартирах по состоянию на 03.12.2025 года будут представлены общественности», - говорится в совместном заявлении.