Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника

из зала суда
Инара Рафикгызы
20:57

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу граждан Китая — 44‑летнего Вэй Чжэньцзяня и 34‑летнего Вэй Хунфу, обвиняемых в крупной краже из виллы в жилом комплексе Villa Badam, расположенном в поселке Сараи Апшеронского района.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Вэй Чжэньцзян и Вэй Хунфу действовали совместно со своим соотечественником Вэй Хэ. В ночь на 17 июля прошлого года они прибыли к двухэтажному дому в комплексе Villa Badam. Вэй Хэ остался на улице наблюдать за обстановкой, а двое других взломали молотком замок задней двери и проникли внутрь. На втором этаже они вскрыли металлический сейф, из которого вынесли 134 500 долларов, 10 тысяч манатов и большое количество золотых украшений. Общий ущерб владельцу составил около 360 тысяч манатов.

В тот же день злоумышленники были задержаны в аэропорту при попытке покинуть Азербайджан. На первом допросе они представились бизнесменами, утверждая, что занимаются торговлей специями. Обвиняемый Вэй Хунфу признал вину. В показаниях он заявил: «Вэй Хэ пригласил нас в Баку для работы. Он взял наши паспорта, обещая найти работу. Но, не сумев этого сделать, потребовал совершить кражу. Вэй Хэ сказал, чтобы мы проникли в дом и забрали все ценное, иначе он не вернет паспорта. Мы вошли и взяли все, что нашли, включая содержимое сейфа. Вэй Хэ дал нам около 80 тысяч долларов и сказал ехать в Дубай. Также он передал два золотых украшения. В аэропорту нас задержали».

Обвиняемый Вэй Чжэньцзян дал аналогичные показания.

Потерпевшим по делу выступил Натик Азизов, занимавший высокие должности в ряде госструктур и долгие годы работавший помощником бывшего премьер-министра Артура Расизаде. В своих показаниях Азизов сообщил, что во время происшествия находился с семьей на отдыхе в Губе: «Дети позвонили и сказали, что в доме произошла кража. Я вернулся и сообщил в полицию. Началось расследование. Сумма похищенных денег и украшений на самом деле превышает указанную в обвинении — 357 тысяч манатов. Например, дорогие украшения нельзя оценивать по весу металла». Потерпевший, проработавший 45 лет на госслужбе, отметил, что не знает, кто «навел» преступников на его дом. Азизов заявил, что примирился с Вэй Хунфу и не имеет к нему претензий, однако с Вэй Чжэньцзяном не примирился, остается истцом и просит суд назначить ему максимально суровое наказание.

Решением суда Вэй Чжэньцзян осужден на 7 с половиной лет лишения свободы, Вэй Хунфу — на 2 года. После отбытия наказания оба будут депортированы. В отношении третьего участника кражи, гражданина Китая Вэй Хэ, который в тот период покинул страну и отправился в Дубай, уголовное дело выделено в отдельное производство.

