Евросоюз и Казахстан упрощают визовый режим

Казахстан и Евросоюз начали переговоры об упрощении визового режима, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта после встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым 4 декабря, передает Zakon.kz.

«На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы», — сказал Кошта.

По его словам, после подписания соглашения гражданам обеих сторон станет легче встречаться, получать образование, вести бизнес и инвестировать. Кошта назвал будущий документ «символом дружбы между народами».

Токаев, в свою очередь, отметил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов экономического партнерства — от торговли и инвестиций до совместного развития Транскаспийского (Срединного) транспортного коридора. Казахстан также выразил готовность поддержать инвестиционный пакет ЕС на €12 млрд для Центральной Азии, предназначенный для проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий.

Кошта поблагодарил Астану за «последовательную защиту Устава ООН» и отметил «активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией».

