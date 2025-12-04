Президент РФ заявил, что российскую «спецоперацию» в Украине следует рассматривать не как начало войны, а как попытку ее завершить, войну в Украине развязали западные страны при помощи «украинских националистов», утверждал российский лидер.

Телеканал India Today опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Глава российского государства, в частности, обвинил Запад в развязывании войны против РФ и призвал Украину к переговорам.

Путин заявил, что Россия пыталась разрешить ситуацию в Украине «мирными средствами» на протяжении восьми лет. Он снова повторил, что Минские соглашения были подписаны в расчете на мирное урегулирование, однако «западные лидеры открыто признали, что никогда не собирались их соблюдать», а подписали для того, чтобы «позволить Украине вооружиться». По словам Путина, Москва в течение восьми лет пыталась урегулировать ситуацию «мирными средствами».

Путин также сказал, что Россия не аннексировала Крым, а «просто пришла на помощь людям, которые не хотели связывать свою судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине». Согласно его заявлению, крымчане приняли свое положение внутри независимой Украины после распада СССР, но не согласились жить в условиях политических потрясений и риска непредсказуемых последствий. Путин добавил, что существовала «угроза не только давления, но и прямой расправы» над жителями Крыма, и Россия вмешалась, чтобы защитить их. «Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ», — сказал он.

По словам российского президента, Украине необходимо осознать, что наилучшим способом решения конфликта являются переговоры.

Путин отметил, что вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ему удалось подробно обсудить все пункты «мирного плана» по украинскому урегулированию.

Американский лидер Дональд Трамп в политике руководствуется своими интересами, как и Россия своими, заявил российский президент. «У президента Трампа своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов», — сказал Путин, комментируя американские пошлины и санкции.

Он также отметил, что Трамп абсолютно искренен в усилиях, связанных с войной в Украине: «Его искренность неподдельна. Я считаю, что США активно ищут решение этой проблемы».

Российский президент добавил, что поставки российской нефти в Индию идут ритмично. Путин отметил, что они с индийским премьером Нарендрой Моди никогда не выстраивали отношения против кого-либо, только на пользу России и Индии.