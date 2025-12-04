USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане

22:03 102

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL сообщила американским официальным лицам, что заинтересована в покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, «Лукойл» сейчас ведет переговоры с американскими нефтяными гигантами Exxon Mobil, Chevron и с ближневосточными инвесторами. MOL хотела бы приобрести нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и АЗС «Лукойла» в Европе, а также доли в добывающих активах в Азербайджане и Казахстане, сообщили источники Reuters.

По данным одного из источников агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил планы MOL с президентом США Дональдом Трампом на их последней встрече 9 ноября в Белом доме. В конце ноября Орбан также встретился с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров венгерский премьер заявлял, что стороны открыли новые двери для заключения «двух-трех больших сделок» из-за вынужденной продажи российских активов за рубежом.

22 октября США ввели блокирующие санкции против российских нефтегазовых компаний «Лукойл» и «Роснефть» и 34 их дочерних структур, после чего «Лукойл» начала продавать свои зарубежные активы. Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В начале ноября американский Минфин выдал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», до 13 декабря.

Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
22:10 1775
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
22:03 103
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
19:36 7666
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
10:41 4879
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника из зала суда
20:57 1167
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
20:52 1698
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
20:28 1545
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются?
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются? размышляет экономист Халид Керимли
19:43 1916
Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 2330
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 2102
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 3623

ЭТО ВАЖНО

Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
22:10 1775
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
22:03 103
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
19:36 7666
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
10:41 4879
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника
Как китайцы ограбили дом бывшего высокопоставленного чиновника из зала суда
20:57 1167
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
Совместное заявление СГБ, Госслужбы спецсвязи и MİDA
20:52 1698
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
20:28 1545
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются?
Где брать деньги, когда доходы от нефти уменьшаются? размышляет экономист Халид Керимли
19:43 1916
Израиль начал операцию в Ливане
Израиль начал операцию в Ливане
17:20 2330
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
Макрон и Мерц опасаются, что США способны предать Украину
16:39 2102
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
МИД России о «вампирах», которые хотят укусить Армению
16:37 3623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться