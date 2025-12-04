Венгерская MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL сообщила американским официальным лицам, что заинтересована в покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, «Лукойл» сейчас ведет переговоры с американскими нефтяными гигантами Exxon Mobil, Chevron и с ближневосточными инвесторами. MOL хотела бы приобрести нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и АЗС «Лукойла» в Европе, а также доли в добывающих активах в Азербайджане и Казахстане, сообщили источники Reuters.

По данным одного из источников агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил планы MOL с президентом США Дональдом Трампом на их последней встрече 9 ноября в Белом доме. В конце ноября Орбан также встретился с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров венгерский премьер заявлял, что стороны открыли новые двери для заключения «двух-трех больших сделок» из-за вынужденной продажи российских активов за рубежом.

22 октября США ввели блокирующие санкции против российских нефтегазовых компаний «Лукойл» и «Роснефть» и 34 их дочерних структур, после чего «Лукойл» начала продавать свои зарубежные активы. Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В начале ноября американский Минфин выдал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», до 13 декабря.