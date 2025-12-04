При посредничестве Мелании Трамп: Россия вернула Украине детей

По словам первой леди США, ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.

Россия при посредничестве супруги президента США Мелании Трамп вернула Украине семерых детей: шесть мальчиков и одну девочку. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие продолжит продвигать процесс вперед на следующем этапе», - сказала Мелания Трамп.

При этом она отметила, что вместе со своим представителем оказала гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.

«Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности», - добавила первая леди США.

В октябре Мелания Трамп объявила, что после ее переписки с президентом РФ Владимиром Путиным и контактов между их командами удалось воссоединить с семьями восемь украинских детей.