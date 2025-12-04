USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

При посредничестве Мелании Трамп: Россия вернула Украине детей

4 декабря 2025, 22:23 1167

Россия при посредничестве супруги президента США Мелании Трамп вернула Украине семерых детей: шесть мальчиков и одну девочку. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам первой леди США, ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.

«Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие продолжит продвигать процесс вперед на следующем этапе», - сказала Мелания Трамп.

При этом она отметила, что вместе со своим представителем оказала гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.

«Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности», - добавила первая леди США.

В октябре Мелания Трамп объявила, что после ее переписки с президентом РФ Владимиром Путиным и контактов между их командами удалось воссоединить с семьями восемь украинских детей.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 3617
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 4879
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 1100
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 610
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 2791
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 1538
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3336
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 3654
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1221
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 8966
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5504

ЭТО ВАЖНО

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 3617
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 4879
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 1100
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 610
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 2791
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 1538
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3336
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 3654
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1221
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 8966
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться