Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году

Азербайджан рассчитывает на официальное заключение мирного соглашения с Арменией уже в 2026 году, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков журналистам в Швейцарии.

По его словам, для Южного Кавказа это станет историческим событием. Амирбеков связывает это с тем, что после почти трех десятилетий конфликта с Арменией стороны наконец приблизились к официальному заключению мира.

Представитель президента Азербайджана отметил важную роль августовского саммита в Вашингтоне, который позволил «подтвердить этот мир, чтобы перевернуть страницу вражды и начать новое будущее для региона». «Мы считаем, что следующий год будет очень важным, поскольку он позволит нам официально закрепить это мирное соглашение», - сказал Эльчин Амирбеков.

Представитель президента Азербайджана находится в Швейцарии, где провел встречи с госсекретарем по иностранным делам Швейцарии Александром Фазелем и председателем комитета по иностранным делам Национального собрания Швейцарии Лораном Верли и его заместителем Сибель Арслан.