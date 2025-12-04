Израиль допустили к «Евровидению», а три страны объявили бойкот

Отмечается, что общего голосования по вопросу исключения не было, израильская корпорация «Кан» останется в числе участников.

После решения EBU три национальных вещателя объявили, что отказываются участвовать в следующем конкурсе. Нидерландская AVROTROS сообщила, что «участие в нынешних условиях несовместимо с общественными ценностями, которые для нас принципиальны».

Испанская RTVE также подтвердила выход из конкурса, напомнив, что ее совет директоров еще в сентябре постановил отказаться от участия в случае допуска Израиля. В заявлении говорится, что RTVE не только не отправит делегацию, но и не будет транслировать финал и полуфиналы «Евровидения-2026».

От участия также отказывается ирландская RTE. Вещатель заявил, что «участие Ирландии невозможно с моральной точки зрения при нынешних масштабах гибели людей в Газе», и не будет ни участвовать, ни вести трансляцию.

Несколько других стран также рассматривают отказ от участия, среди них Словения и Исландия. Германия, один из ключевых спонсоров конкурса, заявила, что поддерживает участие Израиля и готова сама выйти из «Евровидения», если Израиль будет исключен.

После дискуссий EBU утвердил новый набор правил, призванных защитить «целостность конкурса», но отказался выносить на голосование вопрос о членстве Израиля.