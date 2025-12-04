USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Америка снимает часть санкций с «Лукойла»

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продолжить работу автозаправочных станций внесенного в санкционный список «Лукойла» за пределами России. Об этом информирует Deutsche Welle.

Тем самым американское ведомство в четверг, 4 декабря, приостановило действие некоторых санкций в отношении российского нефтяного концерна.

Транзакции автозаправок «Лукойла» вне РФ будут разрешены до 00:01 по восточному времени США (08:01 по Баку) 29 апреля 2026 года, указывается в заявлении американского Минфина. В Вашингтоне пояснили, что приняли меры для «смягчения ущерба потребителей и поставщиков, стремящихся осуществлять обычные транзакции» с розничными АЗС.

Это решение фактически позволяет продолжить работу АЗС под брендом «Лукойл» в США и других странах, одновременно предотвращая отток средств в Россию, которая находится под масштабными санкциями США и ЕС с февраля 2022 года. При этом оно частично приостанавливает действие мер, принятых в октябре президентом США Дональдом Трампом.

Российские нефтекомпании «Лукойл» и «Роснефть», а также их 34 дочерние структуры попали под санкции США и Великобритании в октябре текущего года на фоне продолжающейся войны России против Украины. Как отмечает AFP, это были самые действенные меры, введенные Трампом в отношении РФ.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 3618
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 4883
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 1104
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 611
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 2793
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 1541
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3337
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 3657
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1222
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 8968
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5506

