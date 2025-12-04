Америка снимает часть санкций с «Лукойла»

Транзакции автозаправок «Лукойла» вне РФ будут разрешены до 00:01 по восточному времени США (08:01 по Баку) 29 апреля 2026 года, указывается в заявлении американского Минфина. В Вашингтоне пояснили, что приняли меры для «смягчения ущерба потребителей и поставщиков, стремящихся осуществлять обычные транзакции» с розничными АЗС.

Это решение фактически позволяет продолжить работу АЗС под брендом «Лукойл» в США и других странах, одновременно предотвращая отток средств в Россию, которая находится под масштабными санкциями США и ЕС с февраля 2022 года. При этом оно частично приостанавливает действие мер, принятых в октябре президентом США Дональдом Трампом.

Российские нефтекомпании «Лукойл» и «Роснефть», а также их 34 дочерние структуры попали под санкции США и Великобритании в октябре текущего года на фоне продолжающейся войны России против Украины. Как отмечает AFP, это были самые действенные меры, введенные Трампом в отношении РФ.