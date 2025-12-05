Обращение Зеленского: Украина готова ко всему

Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США с командой Дональда Трампа, ее главная задача — выяснить, что прозвучало на встрече спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Встреча Уиткоффа, Кушнера и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, как сообщалось ранее, пройдет в Майами.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел (президент РФ Владимир) Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину, на нас, на нашу независимость», — сказал Зеленский.

«Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был, и чтобы это был достойный мир. Только достойный мир означает реальную безопасность», — добавил украинский лидер.

В Белом доме ранее сообщили, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах переговоров в Кремле накануне.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина пока не получила деталей американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве: «Был контакт руководителя украинской делегации со Стивеном Уиткоффом. Но поскольку это был телефонный контакт, то из соображений безопасности трудно было бы представить обсуждение деталей этой встречи, ведь это чувствительный процесс».

Немецкое издание Der Spiegel 4 декабря сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в закрытом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами якобы выразили опасение, что США могут «предать» Украину. Der Spiegel утверждает, что получило расшифровку разговора на английском языке.

«Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории, не дав ясности по гарантиям безопасности», — цитирует издание Макрона. В свою очередь Мерц отметил, что Зеленский должен быть «в ближайшие дни крайне осторожен». В разговоре участвовал и президент Финляндии Александр Стубб. «Мы не можем бросить Украину и Владимира наедине с этими парнями», — сказал он. С ним согласился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.