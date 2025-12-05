USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Обращение Зеленского: Украина готова ко всему

00:11 1105

Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США с командой Дональда Трампа, ее главная задача — выяснить, что прозвучало на встрече спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Встреча Уиткоффа, Кушнера и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, как сообщалось ранее, пройдет в Майами.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел (президент РФ Владимир) Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину, на нас, на нашу независимость», — сказал Зеленский.

«Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был, и чтобы это был достойный мир. Только достойный мир означает реальную безопасность», — добавил украинский лидер.

В Белом доме ранее сообщили, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах переговоров в Кремле накануне.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина пока не получила деталей американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве: «Был контакт руководителя украинской делегации со Стивеном Уиткоффом. Но поскольку это был телефонный контакт, то из соображений безопасности трудно было бы представить обсуждение деталей этой встречи, ведь это чувствительный процесс».

Немецкое издание Der Spiegel 4 декабря сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в закрытом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами якобы выразили опасение, что США могут «предать» Украину. Der Spiegel утверждает, что получило расшифровку разговора на английском языке.

«Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории, не дав ясности по гарантиям безопасности», — цитирует издание Макрона. В свою очередь Мерц отметил, что Зеленский должен быть «в ближайшие дни крайне осторожен». В разговоре участвовал и президент Финляндии Александр Стубб. «Мы не можем бросить Украину и Владимира наедине с этими парнями», — сказал он. С ним согласился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 3619
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 4883
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 1106
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 614
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 2793
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 1542
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3338
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 3658
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1222
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 8969
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5506

ЭТО ВАЖНО

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 3619
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 4883
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 1106
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 614
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 2793
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 1542
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3338
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 3658
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1222
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 8969
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5506
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться