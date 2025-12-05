Важный израильтянин приехал в Баку

Стратегический союз Азербайджана и Израиля вошел в стадию, когда каждый жест, ранее скрытый от широкой публики, превращается в инструмент сдерживания, адресованный, прежде всего, Тегерану. Именно таким сигналом стал визит в Баку главы Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля доктора Дэниела Голда - создателя «Железного купола» и ключевой фигуры израильского военно-технологического комплекса. В Израиле о визите Голда объявлено не было, что уже подчеркивает чувствительность момента. Однако в Азербайджане представители силовых структур аккуратно дали понять, что сотрудничество с Израилем выходит на новый, «глубинный» уровень. Контекст визита Голда однозначен. На северной арене Ирана, в Каспийском бассейне, формируется новая конфигурация угроз. Тегеран наращивает военно-морское присутствие в регионе, пытаясь компенсировать свои скованность действий в Персидском заливе, где американские и британские силы контролируют ключевые морские маршруты.

Флот России на Каспии также остается важным фактором, учитывая использование его кораблей для ракетных ударов по Украине и очевидное стремление Москвы поддерживать прессинг на каспийском направлении. В этих условиях Азербайджан — единственное в регионе государство, имеющее прямой военно-технический доступ к самым продвинутым израильским системам вооружений, включая высокоточные ракеты пятого поколения Sea Breaker и их воздушную модификацию Ice Breaker. Именно эти ракеты Азербайджан впервые публично продемонстрировал в Баку на Параде Победы 8 ноября, разорвав многолетнюю завесу секретности вокруг сделки с израильским концерном Rafael, что вызвало в западных экспертных кругах нескрываемое удивление. Дело в том, что до сих пор Каспийский регион считался «нишей», в которой крупные державы оперировали преимущественно политическими инструментами. Теперь же военно-технический баланс меняется: у Азербайджана появилась возможность наносить точные удары по морским и береговым целям на расстоянии до 300 километров, причем в условиях плотной радиоэлектронной борьбы. То есть в среде, в которой Россия и Иран традиционно чувствуют себя уверенно. Ракеты Sea Breaker — оружие 5-го поколения, рассчитанное на сценарий, в котором сигналы GPS будут блокироваться или подавляться, а навигация на малой высоте - максимально затруднена. Автономная система наведения, основанная на искусственном интеллекте, позволяет ракете различать реальные цели и ложные сигналы - фальшивые тепловые ловушки, отраженные от воды радары, электронные приманки и прочее.

Именно поэтому западные военные аналитики назвали эту ракету «аргументом тай-брейка». То есть ударной системой, способной изменить оперативный баланс на таком ограниченном театре действий, каким является Каспийское море. Для флотов Ирана и России появление подобных ракет означает, что любое приближение к побережью Азербайджана, включая потенциальные сценарии давления на его энергетическую инфраструктуру, становится высокорисковым. Попадание одной боеголовки массой 113 килограммов достаточно для вывода из строя фрегата или ракетного катера. Фактически это означает, что Азербайджан встраивает в свою оборонную доктрину концепцию «умного зонтика» - не количественного превосходства, а технологического доминирования, позволяющего контролировать морское пространство точечными средствами. И в этом контексте визит израильского специалиста приобретает особое значение. Дэниел Голд — не просто руководитель оборонных разработок. В израильской оборонной системе этот ученый играет ту же роль, что и генеральные конструкторы во времена советского ВПК - стратег, соединяющий закрытые лаборатории, политические задачи и оперативные потребности армии. Его появление в Баку означает, что азербайджано-израильское сотрудничество переходит к обсуждению системного технологического пакета - от расширенного обмена данными до адаптации ракетных систем к специфике каспийского театра военных действий. Еще более значимым взаимодействие Баку и Иерусалима делает американский фактор. В начале этого года стало известно, что США выбрали технологию Sea Breaker в качестве основы для своей ракеты Bullseye, соглашение по которой будет реализовано на американских производственных линиях. Что формирует довольно необычный треугольник: Израиль делится критически важной технологией с Вашингтоном, тогда как Азербайджан получил действующую систему еще до того, как она поступит на вооружение армии США. Столь беспрецедентный для региона уровень доверия выводит Азербайджан в категорию государств, обладающих доступом не только к готовым образцам, но и к технологической архитектуре будущих систем.