Байрамов встретился с замгенсека НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Вене 32-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены аспекты повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в сфере безопасности, обороны, энергетической безопасности, другие вопросы.

Дж. Байрамов предоставил информацию о договоренностях, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, перспективах мира и планах по транспортным коридорам в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, сотрудничеству в рамках механизмов НАТО.