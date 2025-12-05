Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

В этом году Бакинский кинофестиваль, возможно, впервые оказался в центре громкого культурного конфликта. И что характерно — возникшего вовсе не из-за искусства. Поводом стала попытка Суад Гараевой, дочери экс-министра культуры Абульфаза Гараева, представить свой фильм «Мехсети» как жертву некой «цензуры» властей. На деле же перед нами куда более прозаичная история: избалованная наследница некогда высокопоставленного чиновника, семья которого долгие годы жила на широкую ногу за счёт государственного бюджета, возмущена тем, что общество отвергло её претензию навязать собственное понимание «женской свободы». Именно навязать, поскольку о диалоге с обществом автор киноленты явно не помышляла. Её письмо — это не протест художника, а капризный взбрык барыни, привыкшей, что двери перед ней открываются сами собой, лицензии выдаются без вопросов, а мнение Киносовета - не более чем формальность, преодолеваемая одной фамилией.

К счастью, времена изменились: в Азербайджане «громкие» фамилии больше не гарантируют индульгенции. Гараева возмущена выводом Киносовета, согласно которому её фильм «не соответствует моральным ценностям». С её точки зрения - абсурд. С точки зрения общества - вполне естественная реакция на картину, в которой образ древней поэтессы подменён ночными клубами, алкоголем и примитивным «поиском себя». Давайте говорить прямо: когда дочь бывшего министра, выросшая в роскоши, привыкшая к безнаказанности и социальной защищённости, начинает учить общество тому, что такое «женская свобода», это выглядит не как шаг вперёд, а как демонстративный вызов. В нём слышится не стремление помочь женщинам обрести голос, а желание подчеркнуть: «я могу, потому что у меня есть деньги, связи и правильная фамилия». И это вызывает раздражение. Людям, живущим в реальном Азербайджане, не надо объяснять цену свободы, они знают, что она определяется не бутылкой на стойке бара, ни клубным танцем с очередным «партнёром по эмоциям», ни манерной игрой против общепринятых норм, выдаваемой за «искусство». Но и это не главное. Гараева позволяет себе говорить от имени женщин Азербайджана, и это уже не смелость, а высокомерие. Рассуждая о «традиционных гендерных ролях», она прикрывается образом Мехсети Гянджеви — женщины, чьё творчество действительно было вызовом эпохе. Вот только Мехсети бросала этот вызов отвагой, глубиной мысли и поэтической смелостью, а не эротизированными позами в мерцании клубного неона. Образ Мехсети - не ширма для псевдоманифеста автора, утратившего связь с реальностью, и уж тем более не повод сводить женскую свободу к набору дешёвых клише.

Суад Гараева уверяет: «В XXI веке мы способны на большее, чем удерживать женщин в традиционных ролях». Спорить здесь трудно — безусловно, способны. Но именно в этот момент возникает главный вопрос: где же была эта «принципиальность художника», когда отец Суад возглавлял министерство, погрязшее в скандалах, коррупционных схемах и моральном разложении? Где была борьба за свободу женщин, когда десятки талантливых азербайджанских актрис, режиссёров и художниц годами не получали поддержки потому, что их места системно занимали «свои» люди? И вот теперь, после завершения семейной эпохи высоких кабинетов, дочь экс-министра берёт на себя роль просветительницы общества? Поздновато. И слишком фальшиво. Письмо Суад Гараевой заканчивается драматическим вздохом: «Мы найдём лучшее время и место, чтобы показать фильм в нашей стране». Хотя честнее было бы признать: лента «Мехсети» не прошла фестивальный отбор вовсе не потому, что Азербайджан «не готов». Просто общество не обязано аплодировать избалованной самоуверенности. Да, свобода однозначно важна, но она не является лицензией на посредственность. Гараева давно принадлежит к светской культурной среде — галерист, куратор, критик, человек, ориентированный на элитарный городской вкус. Теперь она решила перенести свои жизненные и творческие представления на экран, надеясь, что статус семьи и «право на стиль» автоматически откроют перед ней двери кинофестивалей. Но так это не работает. Киносовет отказал фильму, посчитав его несоответствующим моральным ценностям. И общество восприняло это, как здравую защиту культурного пространства от дешёвого эпатажа.