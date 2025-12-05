Зеленский скоро примет решение

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами на должность руководителя Офиса президента.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что «сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента – мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которая нужна для интересов Украины. В ближайшее время будет решение по новому руководителю Офиса».

28 ноября украинские СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ермак подтвердил, что обыски прошли по месту его проживания, и заявил о готовности содействовать следствию.  Впоследствии Зеленский сообщил, что уволил Ермака с должности руководителя Офиса президента. Сам Ермак позже заявил, что идет на фронт  на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 3621
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 4885
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 1116
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 618
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 2797
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 1544
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3338
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 3660
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1224
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 8969
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5507

