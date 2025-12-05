Зеленский скоро примет решение

Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами на должность руководителя Офиса президента.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что «сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента – мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которая нужна для интересов Украины. В ближайшее время будет решение по новому руководителю Офиса».

28 ноября украинские СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ермак подтвердил, что обыски прошли по месту его проживания, и заявил о готовности содействовать следствию. Впоследствии Зеленский сообщил, что уволил Ермака с должности руководителя Офиса президента. Сам Ермак позже заявил, что идет на фронт на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме.