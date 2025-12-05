USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Дело Скрипалей: Британия вводит санкции и вызывает посла России

01:05 788

Власти Великобритании сообщили 4 декабря о введении санкций против Главного управления Генштаба Минобороны России - российской военной разведки, известной как ГРУ, и 11 физических лиц, в том числе предполагаемых сотрудников ГРУ.

В сообщении британского внешнеполитического ведомства говорится, что это связано с расследованием покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году. Жертвой отравления «Новичком» тогда стала британская гражданка Дон Стерджесс.

Дон Стерджесс стала случайной жертвой

«Соединенное Королевство отныне накладывает санкции на всю российскую военную разведку, ГРУ, целиком… Этот шаг принят одновременно с публикацией доклада о результатах расследования смерти Дон Стерджесс в Солсбери в 2018 году», — говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

Кроме всей российской военной разведки, Британия ввела санкции против восьми сотрудников ее киберподразделения, которые, по ее данным, провели кибероперацию против Юлии Скрипаль за пять лет до отравления, а также против трех сотрудников ГРУ, которые, по утверждению британской разведки, руководят операциями в Украине и Европе, передает BBC.

Российский посол был вызван в британский МИД для ознакомления с результатами расследования гибели Дон Стерджесс, в котором она напрямую связана с покушением на Скрипаля.

Дон Стерджесс и ее друг Чарли Роули, по оценке британских правоохранительных органов, стали случайными жертвами. Как полагают британские следователи, оперативники ГРУ выбросили флакон с «Новичком», похожий на флакон с духами, а Роули нашел его и подарил Стерджесс. Та нанесла содержимое флакона себе на кожу. Через неделю она умерла в больнице. Это произошло в конце июня — начале июля 2018 года, через четыре месяца после отравления Скрипалей.

Британская полиция считает, что Скрипалей отравили сотрудники российской военной разведки Денис Сергеев, Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые в Британии пользовались документами на имена Сергей Федотов, Руслан Боширов и Александр Петров. Первый, предположительно, руководил операцией, а «Боширов» и «Петров» были непосредственными исполнителями: они съездили в Солсбери и нанесли яд на ручку входной двери дома Скрипаля.

Российские власти отрицают причастность к покушению на Скрипаля и гибели Стерджесс.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 4493
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 5236
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 2648
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 1103
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 3282
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 2106
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3652
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 4172
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1529
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 9417
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5783

ЭТО ВАЖНО

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 4493
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 5236
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 2648
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 1103
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 3282
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 2106
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3652
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 4172
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1529
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 9417
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться