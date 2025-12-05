Дело Скрипалей: Британия вводит санкции и вызывает посла России

В сообщении британского внешнеполитического ведомства говорится, что это связано с расследованием покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году. Жертвой отравления «Новичком» тогда стала британская гражданка Дон Стерджесс.

Власти Великобритании сообщили 4 декабря о введении санкций против Главного управления Генштаба Минобороны России - российской военной разведки, известной как ГРУ, и 11 физических лиц, в том числе предполагаемых сотрудников ГРУ.

«Соединенное Королевство отныне накладывает санкции на всю российскую военную разведку, ГРУ, целиком… Этот шаг принят одновременно с публикацией доклада о результатах расследования смерти Дон Стерджесс в Солсбери в 2018 году», — говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

Кроме всей российской военной разведки, Британия ввела санкции против восьми сотрудников ее киберподразделения, которые, по ее данным, провели кибероперацию против Юлии Скрипаль за пять лет до отравления, а также против трех сотрудников ГРУ, которые, по утверждению британской разведки, руководят операциями в Украине и Европе, передает BBC.

Российский посол был вызван в британский МИД для ознакомления с результатами расследования гибели Дон Стерджесс, в котором она напрямую связана с покушением на Скрипаля.

Дон Стерджесс и ее друг Чарли Роули, по оценке британских правоохранительных органов, стали случайными жертвами. Как полагают британские следователи, оперативники ГРУ выбросили флакон с «Новичком», похожий на флакон с духами, а Роули нашел его и подарил Стерджесс. Та нанесла содержимое флакона себе на кожу. Через неделю она умерла в больнице. Это произошло в конце июня — начале июля 2018 года, через четыре месяца после отравления Скрипалей.

Британская полиция считает, что Скрипалей отравили сотрудники российской военной разведки Денис Сергеев, Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые в Британии пользовались документами на имена Сергей Федотов, Руслан Боширов и Александр Петров. Первый, предположительно, руководил операцией, а «Боширов» и «Петров» были непосредственными исполнителями: они съездили в Солсбери и нанесли яд на ручку входной двери дома Скрипаля.

Российские власти отрицают причастность к покушению на Скрипаля и гибели Стерджесс.