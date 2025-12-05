USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Трамп-миротворец: враждующие африканские страны подписали мир

Президенты Демократической Республики Конго и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме подписали в четверг в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании конфликта между странами. Свою подпись поставил и президент США Дональд Трамп, выступивший в роли посредника.

«Это потрясающий день, отличный день для США, для мира и для этих двух стран», - заявил Трамп перед подписанием документа.

Официально соглашение называется «Вашингтонские соглашения о мире и процветании между президентами ДРК Феликсом Чисекеди и Руанды Полем Кагаме».

Также Трамп заявил о намерении подписать с обеими странами двусторонние соглашения, которые дадут Вашингтону и американским компаниям доступ к редкоземельным металлам в регионе.

В конце июня ДРК и Руанда, которая, по мнению наблюдателей, поддерживает группировку «Движение 23 марта» (М23), заключили в Вашингтоне соглашение об окончании боевых действий на востоке ДРК. Однако в М23 настаивали, что им нужно более всеобъемлющее соглашение с Киншасой о прекращении боевых действий, после чего последовали переговоры. Соглашение завершает боевые действия на востоке ДРК, где четыре года назад активизировались повстанческие группировки. Самая крупная из них — «Движение 23 марта» (М23). Оно состоит в основном из представителей племени тутси, которые вышли из армии ДРК более десяти лет назад. М23 в начале этого года перешло в наступление на востоке ДРК. В конце января М23 захватило столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК. В частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала в мире.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 4493
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 5236
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 2648
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 1103
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 3282
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55 2106
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57 3652
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10 4172
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1529
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36 9417
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41 5783

