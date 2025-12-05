Гусейнова помогла сыну избавиться от тела мужа-тирана. Суд вынес приговор

Завершился судебный процесс по делу 39‑летней жительницы Сальянского района Матанет Гусейновой, обвиняемой по делу о сокрытии убийства, совершенного ее несовершеннолетним сыном.

Трагедия произошла 17 декабря прошлого года в селе Ени Улуханлы. 15‑летний подросток застрелил из охотничьего ружья своего отца, 41‑летнего Рояла Гусейнова, а затем расчленил тело и выбросил его в водный коллектор. Все это произошло на глазах матери. Изначально Гусейнова была задержана как подозреваемая. Позже выяснилось, что убийство совершил ее сын, и против женщины возбудили дело по статье 307.3 УК Азербайджана — сокрытие особо тяжкого преступления. Подросток приговорен Ленкоранским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы в воспитательном учреждении общего режима.

На суде женщина признала вину и рассказала о многолетних издевательствах мужа, его зависимости от наркотиков и алкоголя, постоянных побоях. По ее словам, сын, став свидетелем очередного избиения матери, взял ружье и выстрелил в отца. После этого мать помогла скрыть следы преступления, надеясь защитить сына.

Сальянский районный суд назначил Гусейновой условное наказание — два года лишения свободы с испытательным сроком один год.

Известно, что Гусейнова является дочерью хирурга Нефтчалинской районной больницы Фадаила Салманова, который после происшествия заявил, что не видел дочь более 15 лет и не намерен поддерживать с ней отношения.