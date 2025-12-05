USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Мерц меняет планы. А в Бельгии выдвигают условия

Бельгия может поддержать предоставление Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Но для этого Евросоюз должен выполнить три условия, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Распространяется много ложных инсинуаций, чтобы оказать на нас давление, но наши условия являются разумными и конструктивными. Мы не собираемся обременять себя безответственными рисками», – написал де Вевер в соцсети X.

Барт де Вевер

Премьер отмечает, что использование активов, которые находятся в депозитарии Euroclear, может иметь негативные последствия как для Бельгии, так и Европы. Поэтому одним из условий для поддержки выделения репарационного кредита он называет обеспечение «полной взаимной ответственности за риски».

«В соответствии с действующими двусторонними соглашениями о защите инвестиций, компенсации за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов и включать сложные проценты, а также нереализованную прибыль. Поэтому, с нашей точки зрения, гарантии должны с первого же дня покрывать все потенциальные финансовые обязательства», – сказал бельгийский премьер.

Вторым условием де Вевера является «обеспечение ликвидности и защиты от рисков». Бельгия хочет удостовериться, что депозитарий Euroclear будет иметь ресурсы в случае необходимости. К примеру, если депозитарий попадет под российские санкции или Центробанк РФ потребует компенсации.

Третье условие в том, что Брюссель ожидает справедливого распределения расходов. По словам де Вевера, участие в операции должны принимать все государства-члены ЕС, которые имеют на хранении российские активы.

Накануне в интервью одному из бельгийских изданий Барт де Вевер также комментировал вопрос использования замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. По его словам, он будет делать все, чтобы заблокировать этот вопрос без распределения ответственности. Также он назвал поражение России «полной иллюзией» и нежелательным развитием событий.

Тем временем Politico со ссылкой на представителя правительства Германии сообщает, что канцлер Германии Фридрих Мерц 5 декабря прибудет в Брюссель, чтобы убедить Бельгию поддержать выделение 165 млрд евро для Украины из замороженных российских активов в рамках репарационного кредита. Отмечается, что Мерц отменил запланированную поездку в Норвегию. По словам собеседника издания, вместо этого канцлер Германии намерен провести частную беседу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно масштабного плана Европейского союза по финансовой помощи Украине.

План ЕС заключается в предоставлении Украине 165 млрд евро в рамках репарационного кредита, сформированного из доходов от замороженных российских активов, значительная часть которых хранится в Бельгии.

