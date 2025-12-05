Что обсудили азербайджанский и грузинский министры

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, на встрече была положительно оценена динамика развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией по всем направлениям. Отмечалось, что сотрудничество, основанное на принципах дружбы, взаимной поддержки и добрососедства между двумя странами, играет важную роль для стабильности и развития в регионе.