Что обсудили азербайджанский и грузинский министры

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Согласно сообщению, на встрече была положительно оценена динамика развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией по всем направлениям. Отмечалось, что сотрудничество, основанное на принципах дружбы, взаимной поддержки и добрососедства между двумя странами, играет важную роль для стабильности и развития в регионе.
Стороны обменялись мнениями о двусторонних экономических и торговых связях, в том числе о реализованных совместных стратегических проектах в энергетике, транспорте и логистике. Была подчеркнута важность укрепления транспортно-коммуникационных коридоров в регионе.
Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о мирном процессе после Вашингтонского саммита.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.