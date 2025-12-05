USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту

Убит лидер выступавшей против ХАМАС группировки

02:19 318

Лидер вооруженной палестинской группировки «Народные силы» Ясир Абу Шабаб погиб в результате огнестрельного ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление группировки.

По ее данным, Ясир Абу Шабаб получил ранение, когда вмешался в семейную ссору. В группировке отвергли сообщения о том, что за его убийством стоит ХАМАС.

Ясир Абу Шабаб — лидер бедуинского племени, базировавшийся в удерживаемом Израилем Рафахе на юге сектора Газа. Он возглавлял группировку «Народные силы», которая противостоит ХАМАС в секторе Газа. Группировка появилась во время войны между Израилем и ХАМАС.

В июле в интервью Newsru.co.il Абу Шабаб заявлял, что «Народные силы» «хотят положить конец конфликту с Израилем, достигнув стадии создания безопасных зон, свободных от ХАМАС и вооруженных формирований»: «Мы создадим там независимое гражданское правительство, которое будет призывать к миру с Израилем, положит конец экстремизму в мечетях и образовательных программах, обеспечит сосуществование всех на основе уважения и общих интересов».

