Убит лидер выступавшей против ХАМАС группировки

По ее данным, Ясир Абу Шабаб получил ранение, когда вмешался в семейную ссору. В группировке отвергли сообщения о том, что за его убийством стоит ХАМАС.

Ясир Абу Шабаб — лидер бедуинского племени, базировавшийся в удерживаемом Израилем Рафахе на юге сектора Газа. Он возглавлял группировку «Народные силы», которая противостоит ХАМАС в секторе Газа. Группировка появилась во время войны между Израилем и ХАМАС.

В июле в интервью Newsru.co.il Абу Шабаб заявлял, что «Народные силы» «хотят положить конец конфликту с Израилем, достигнув стадии создания безопасных зон, свободных от ХАМАС и вооруженных формирований»: «Мы создадим там независимое гражданское правительство, которое будет призывать к миру с Израилем, положит конец экстремизму в мечетях и образовательных программах, обеспечит сосуществование всех на основе уважения и общих интересов».