Украинским беженцам грозит депортация из Израиля

Десятки тысяч украинских беженцев, проживающих в Израиле, могут потерять свой статус и быть депортированы в конце месяца. Причина — длительная задержка еврейского государства с принятием решения о продлении коллективной защиты, предоставленной им после начала войны в феврале 2022 года, сообщает израильское издание Haaretz.

В отсутствие действующего министра внутренних дел, по чьему решению и была введена эта временная мера, полномочия в данном вопросе перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

После начала войны в 2022 году тогдашняя министр внутренних дел Аелет Шакед объявила, что Израиль предоставит временную защиту 20 000 беженцев из Украины, большинство из которых находились в Израиле до войны без законного статуса, а также 5 000 дополнительных беженцев, прибывших после бегства из страны. Сначала виза предоставлялась на три месяца, затем беженцы получили разрешение на проживание и работу, которое необходимо продлевать ежегодно. Несмотря на то что срок действия этой визы истекает в следующем месяце, Израиль до сих пор не решил, продлевать ее или нет.

В мае Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что его позиция относительно недопустимости высылки беженцев в Украину остается неизменной, и призвало к повсеместному продлению временной защиты. В соответствии с этим решением в июне Евросоюз продлил защиту для граждан Украины до марта 2027 года. В Великобритании три месяца назад было принято решение продлить защиту еще на два года, а в США — до октября 2026 года.

В ответ на запрос издания Управление по делам населения сообщило, что вопрос все еще находится на рассмотрении и решение будет принято в ближайшее время.

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 4494
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
4 декабря 2025, 11:10 5237
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11 2651
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52 1105
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28 3283
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
4 декабря 2025, 22:55 2106
Чего ожидает Азербайджан от Армении
4 декабря 2025, 19:57 3653
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
4 декабря 2025, 22:10 4173
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03 1529
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
4 декабря 2025, 19:36 9419
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
4 декабря 2025, 10:41 5784

