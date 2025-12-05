Украинским беженцам грозит депортация из Израиля

В отсутствие действующего министра внутренних дел, по чьему решению и была введена эта временная мера, полномочия в данном вопросе перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Десятки тысяч украинских беженцев, проживающих в Израиле, могут потерять свой статус и быть депортированы в конце месяца. Причина — длительная задержка еврейского государства с принятием решения о продлении коллективной защиты, предоставленной им после начала войны в феврале 2022 года, сообщает израильское издание Haaretz.

После начала войны в 2022 году тогдашняя министр внутренних дел Аелет Шакед объявила, что Израиль предоставит временную защиту 20 000 беженцев из Украины, большинство из которых находились в Израиле до войны без законного статуса, а также 5 000 дополнительных беженцев, прибывших после бегства из страны. Сначала виза предоставлялась на три месяца, затем беженцы получили разрешение на проживание и работу, которое необходимо продлевать ежегодно. Несмотря на то что срок действия этой визы истекает в следующем месяце, Израиль до сих пор не решил, продлевать ее или нет.

В мае Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что его позиция относительно недопустимости высылки беженцев в Украину остается неизменной, и призвало к повсеместному продлению временной защиты. В соответствии с этим решением в июне Евросоюз продлил защиту для граждан Украины до марта 2027 года. В Великобритании три месяца назад было принято решение продлить защиту еще на два года, а в США — до октября 2026 года.

В ответ на запрос издания Управление по делам населения сообщило, что вопрос все еще находится на рассмотрении и решение будет принято в ближайшее время.